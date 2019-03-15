2019-03-15T10:49:11+03:00
Спорт

Кубанская легкоатлетка получила «бронзу» на чемпионате мира

Соревнования среди слабослышащих спортсменов проходят в Талине
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба краяФото: пресс-служба края
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В составе российской сборной на чемпионате мира по легкой атлетике выступают два представителя Кубани - это спортсмены краснодарского краевого центра паралимпийской подготовки Анджела Алемсеитова и Алан Тыщенко.

- Соревнования среди слабослышащих спортсменов проходят в Талине, - рассказали в пресс-службе администрации края.

– Анджела Алемсеитова завоевала «бронзу» в первый день турнира. В секторе для прыжков в длину она показала результат 5 метров 54 сантиметра. Спортсменка уступила победительнице соревнований – украинке Юлии Матвиевской всего пять сантиметров, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве физческой культуры и спорта региона.

На втором месте Екатерина Никифорова с результатом 5.58 метров.

Алан Тыщенко вступит уже сегодня, 15 марта.

Напомним, кубанские акробатки завоевали «золото» на первом этапе Кубка мира. В соревнованиях, которые прошли в португальском городе Майа, участвовали более 300 сильнейших спортсменов из 11 стран. В женских групповых упражнениях кубанское трио завоевало золотую медаль. Парни остались в шаге от победы. Второй этап Кубка мира состоится в третьей декаде марта, и пройдет он в Лас-Вегасе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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