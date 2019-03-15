СЕГОДНЯ 11:51 2019-03-15T11:51:41+03:00

В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран Фото: Иван ВИСЛОВ

Он был оставлен на строительной площадке многоквартирного дома

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В краевой столице на улице Стасова после вмешательства прокуратуры демонтировали опасный башенный кран.

Ведомство установило, что производственный объект Zoomlion TC6020A не был зарегистрирован в государственном реестре, информации о договоре обязательного страхования гражданской ответственности у его владельца не было.

- Вскрылся ряд и других нарушений. Кран долго не использовали по назначению, основные работы по строительству дома уже завершены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Прокуратура округа возбудила в отношении работников стройплощадки дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности), ст. 9.19 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта). Их направили в Ростехнадзор.

Застройщик демонтировал опасный объект.

ИСТОЧНИК KP.RU