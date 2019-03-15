2019-03-15T12:11:10+03:00
Общество

В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии

Об этом сообщила администрация Краснодара
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В марте для жителей и гостей краевой столицы подготовили три тематические пешеходные экскурсии - «Главная улица Красная», «Страницы истории Свято-Екатерининского кафедрального собора» и «Театральный листок».

- Первое мероприятие состоится уже 21 марта. В рамках акции «День добрых дел» пройдет пешеходная экскурсия «Главная улица Красная». Мероприятие стартует от Войскового собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в 10:00, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

О «Страницах истории Свято-Екатерининского кафедрального собора» краснодарцам расскажут 23 марта. Встреча начнется в 11:00 в сквере Жукова.

30 марта пройдет тематическая экскурсия «Театральный листок». Она начнется от здания Краснодарского музыкального театра «Премьера» в 14:00.

Формирование групп для участия в экскурсионных мероприятиях ведется по предварительной записи по телефону 8 (861) 218-97-77.

ИСТОЧНИК KP.RU

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