В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи
В Кураганинском районе в январе пьяный 40-летний мужчина на такси отправился к месту своей работы в соседнюю станицу. Там он из хозяйственных построек похитил имущество, принадлежащее его начальнице.
- Краденое мужчина тут же продал таксисту. Через несколько часов он вновь позвонил этому же водителю и предложил купить триммер, оставленный знакомым ему на хранение. Заработанные таким способом деньги обвиняемый потратил на алкоголь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Мужчина сознался в содеянном, а также рассказал о краже триммера. Ущерб потерпевшим от действий злоумышленника составил более 14 000 рублей.
В отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам краж имущества граждан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU