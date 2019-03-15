В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи

СЕГОДНЯ 12:34 2019-03-15T12:34:44+03:00

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

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В Кураганинском районе в январе пьяный 40-летний мужчина на такси отправился к месту своей работы в соседнюю станицу. Там он из хозяйственных построек похитил имущество, принадлежащее его начальнице.

- Краденое мужчина тут же продал таксисту. Через несколько часов он вновь позвонил этому же водителю и предложил купить триммер, оставленный знакомым ему на хранение. Заработанные таким способом деньги обвиняемый потратил на алкоголь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства. Мужчина сознался в содеянном, а также рассказал о краже триммера. Ущерб потерпевшим от действий злоумышленника составил более 14 000 рублей.

В отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Мужчине предъявлено обвинение по двум эпизодам краж имущества граждан. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU