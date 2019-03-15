СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-15T13:02:30+03:00

В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за смерть пациентки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он знал, что у женщины высокий риск развития тромбоэмболии, но не назначил ей необходимые препараты

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- В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении врача-пластического хирурга. Он обвиняется в оказании медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п.«в» ч. 2 ст. 238 УК РФ), - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

С января по август 2107 года мужчина работал врачом-пластическим хирургом в одной из частных клиник города.

По версии следствия, медик знал, что для операции по абдоминопластике необходимо предварительно госпитализировать пациентку и провести клинико-лабораторное обследование. У женщины также был высокий фактор риска развития тромбоэмболии. Но хирург не назначил ей необходимые препараты и провел операцию.

В результате у пациентки развилась тромбоэмболия легочных артерий, она скончалась в клинике из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Сейчас обвиняемый работает в другой клинике.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU