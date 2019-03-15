2019-03-15T13:22:54+03:00
Спорт

В Сочи 31 марта состоится забег

Более 2500 бегунов выйдут на старт полумарафона
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
Изменить размер текста:

- В городе-курорте на трассе «Сочи Автодром» 31 марта состоится забег. Участие в нем примут более 2500 атлетов из разных стран мира, в их числе сильнейшие спортсмены России, а также бегуны-любители, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Участники будут бороться за призовые места на дистанциях 5,5, 10 или 21 километр. Они получат стартовый номер, футболку и уникальную медаль финишера. Специальный сервис поможет спортсмена уже через несколько минут после финиша получить информацию о своем результате.

- Трасса, на которой пройдет полумарафон, прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов, поэтому атлеты смогут пройти отбор на Чемпионат мира или Олимпийские игры прямо на соревновании, - рассказали в пресс-службе АНО «Росгонки».

30 марта проведут забег «Детская миля». В нем примут участие самые маленькие бегуны в возрасте до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минтранс РФ планирует построить дублер Яблоновского моста
Жителям Кубани предлагают избавиться от мелочи
Центр Краснодара перекроют во время проведения фестиваля "Крымская весна"
Настоящая казахская юрта появится в горах Сочи
В Павловском районе задержали мужчину, который украл 4 тысячи долларов
В Краснодаре в Московском микрорайоне откроется новая школа
В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за смерть пациентки
В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда