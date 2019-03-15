В Сочи 31 марта состоится забег

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-15T13:22:54+03:00

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- В городе-курорте на трассе «Сочи Автодром» 31 марта состоится забег. Участие в нем примут более 2500 атлетов из разных стран мира, в их числе сильнейшие спортсмены России, а также бегуны-любители, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Участники будут бороться за призовые места на дистанциях 5,5, 10 или 21 километр. Они получат стартовый номер, футболку и уникальную медаль финишера. Специальный сервис поможет спортсмена уже через несколько минут после финиша получить информацию о своем результате.

- Трасса, на которой пройдет полумарафон, прошла сертификацию Ассоциации международных марафонов и пробегов, поэтому атлеты смогут пройти отбор на Чемпионат мира или Олимпийские игры прямо на соревновании, - рассказали в пресс-службе АНО «Росгонки».

30 марта проведут забег «Детская миля». В нем примут участие самые маленькие бегуны в возрасте до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU