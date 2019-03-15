Центр Краснодара перекроют во время проведения фестиваля "Крымская весна"

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-15T16:31:19+03:00

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В Краснодаре пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к пятой годовщине присоединения Крыма. Из-за фестиваля «Крымская весна» в выходные перекроют центр города.

- 16 марта с 7.00 до 19.00 будет ограничено движение автомобилей по ул. Пушкина от Рашпилевской до Красной, по ул. Рашпилевской от Советской до Пушкина, по ул. Советской от ул. Красноармейской до ул. Рашпилевской и непосредственно на Пушкинской площади, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого с 6.00 до 17.00 нельзя будет проехать по ул. Красной от Длинной до Калинина, по ул. Красноармейской от Длинной до Кузнечной и по ул. Будённого — от Красной до Коммунаров.

Также стоит обратить внимание, что с 22 часов 15 марта до 19 часов 16 марта все вышеперечисленные участки будут освобождены от припаркованного транспорта. Водителей просят быть внимательными и с пониманием отнестись к ситуации.

Помимо прочего в мэрии Краснодара напомнили, что в грядущие выходные в городе усилят меры по обеспечению безопасности и охраны общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU