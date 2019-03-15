Жителям Кубани предлагают избавиться от мелочи

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-15T15:25:39+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кубани 18 марта стартует очередная акция по приему монет от граждан. Свои копилки жители Краснодарского края смогут опустошить до 22 марта. Коммерческие банки региона примут мелочь в обмен на бумажные купюры и памятные монеты.

- Участие в проекте примут пять банков Краснодарского края. Полная информация об условиях акции будет доступна на информационных стендах кредитных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

Стоит отметить, что в минувшем году подобная акция была довольна успешной. Жители Краснодарского края принесли в банки 7 млн рублей монетами. Чтобы упаковать металлическую наличность потребовалось 1500 мешков.

Банки в обмен на мелочь предлагали жителям региона не только привычные бумажные купюры, но и монеты номиналом 25 рублей, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.

В этом году в акции участвуют «Крайинвестбанк», «Россельхозбанк», «Уралсиб», «Кубань Кредит» и «Сбербанк».

ИСТОЧНИК KP.RU