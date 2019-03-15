Жителям Кубани предлагают избавиться от мелочи
На Кубани 18 марта стартует очередная акция по приему монет от граждан. Свои копилки жители Краснодарского края смогут опустошить до 22 марта. Коммерческие банки региона примут мелочь в обмен на бумажные купюры и памятные монеты.
- Участие в проекте примут пять банков Краснодарского края. Полная информация об условиях акции будет доступна на информационных стендах кредитных учреждений, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного ГУ Банка России.
Стоит отметить, что в минувшем году подобная акция была довольна успешной. Жители Краснодарского края принесли в банки 7 млн рублей монетами. Чтобы упаковать металлическую наличность потребовалось 1500 мешков.
Банки в обмен на мелочь предлагали жителям региона не только привычные бумажные купюры, но и монеты номиналом 25 рублей, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года.
В этом году в акции участвуют «Крайинвестбанк», «Россельхозбанк», «Уралсиб», «Кубань Кредит» и «Сбербанк».
ИСТОЧНИК KP.RU