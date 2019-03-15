Минтранс РФ планирует построить дублер Яблоновского моста

СЕГОДНЯ 15:57 2019-03-15T15:57:15+03:00

Субсидии на его возведение заложат в плановый бюджет на ближайшие три года

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Краснодарский край может претендовать на получение субсидий на возведение нового Яблоновского моста. Такой ответ содержится в официальном ответе Минтранса РФ на письмо депутата Госдумы Владимира Евланова.

- Ведомство подготовит предложения для выделения Краснодарскому краю средств из Федерального дорожного фонда. Это подразумевает выделение дополнительного финансирования из федерального бюджета на 2020 и плановые 2021 и 2022 годы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, о необходимости возведения нового моста, соединяющего Краснодар и Адыгею, заговорили еще в 2011 году. На тот момент стоимость работ оценивалась в 3,5 млрд рублей. Работы планировали начать в 2013-14 годах, однако их отложили на неопределенный срок. Сейчас стоимость возведения нового моста оценивается в 7 млрд рублей.

Яблоновский мост был построен в 50-х годах прошлого века. Его возводили из расчета пропуска 10 тыс. машин в сутки, однако ежедневно он пропускает в три раза больше транспортных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU