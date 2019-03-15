В Анапе реконструируют набережную

СЕГОДНЯ 16:50 2019-03-15T16:50:56+03:00

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В Анапе представили общественности проект реконструкции центральной набережной. На его реализацию направят 20 млн рублей, которые получили в минувшем году от курортного сбора. В порядок приведут территорию от «Парк Отеля» до Морского порта города.

- Автор эскиза предлагает модернизировать набережную с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Напомним, в ходе эксперимента по введению курортного сбора в 2018 году в Краснодарском крае собрали почти 109 млн рублей. Средства направят на преобразование курортных объектов в Анапе, Геленджике, Сочи, Джубге, Небуге и Горячем Ключе.

На сегодняшний день размер сбора составляет 10 рублей в сутки. Его не платят граждане, проживающие на территории Краснодарского края, а также порядка 20 льготных категорий граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU