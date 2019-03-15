В Центре Краснодара запретили строительство высотных зданий

СЕГОДНЯ 17:33 2019-03-15T17:33:25+03:00

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В Краснодаре обсудили процесс реконструкции исторического центра города. В его границах запретят возведение объектов выше 21 метра. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

- С первого марта утверждены границы исторического центра краевой столицы. В него включены 113 кварталов застройки, четыре зеленые зоны, две площади и Всесвятское кладбище. На этой территории располагаются более 270 объектов, находящихся под государственной охраной, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас перед властями города стоит задача по созданию в центре Краснодара комфортного и современного жилья. При этом необходимо сохранить все объекты культурного и исторического наследия. При этом необходимо развивать транспортную схему, так как в центре города трудятся десятки тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU