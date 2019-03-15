2019-03-15T17:58:10+03:00
Общество

В Кубанской столице проходит конкурс «Леди Краснодар»

Подобное мероприятие в городе проводят впервые
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре впервые проходит творческий конкурс среди многодетных мам «Леди Краснодар». В столице Кубани его впервые проводит «Союз многодетных семей «Кубанская семья». 2-й отборочный тур состязания пройдет 17 марта в Центре культуры в Комсомольском микрорайоне.

- Цель конкурса - повышение статуса многодетных семей, популяризация семейных ценностей и материнства, создание современного образа многодетной мамы. Участницы смогут проявить себя не только как любящие мамы, но и как талантливые, успешные и красивые женщины, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

За выход в финал конкурса будут бороться 16 жительниц Карасунского внутригородского округа краевой столицы. По условиям состязаний, им нужно будет рассказать о себе, показать, в каком виде творчества они преуспели, и продемонстрировать свои кулинарные способности.

В финале конкурса «Леди Краснодар» сойдутся 15 участниц – победительниц этапов, проводимых во всех внутригородских округах Краснодара. Он состоится 24 ноября 2019 г. и будет приурочен к празднованию Дня матери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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