Краснодарцы озаботились судьбой «забытого» детсада

СЕГОДНЯ 18:07 2019-03-15T18:07:14+03:00

Дошкольное учреждение, по словам горожан, простаивает уже несколько лет

Изменить размер текста: A A

Жители Фестивального микрорайона Краснодара озаботились судьбой детского сада № 113. По словам неравнодушных горожан, на улице Константина Образцова около 3 лет стоит новейший, огромный детский сад с ремонтом, большой территорией, верандами и детской площадкой. Однако его не открывают.

- Этот детский сад обязательно начнет работу. После окончания работ непосредственно по строительству и началом занятий всегда проходит определенное время, это происходит после достройки абсолютно всех детских садов и школ, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в городском департаменте образования.

Как уточнили в ведомстве, новый детский сад на 200 мест по проспекту им. Константина Образцова, 6 построен компанией – застройщиком в 2018 г. В конце года детский сад был выкуплен у застройщика в муниципальную собственность. Сейчас он готовится к открытию.

Перед этим необходимо пройти требуемые по закону процедуры – в первую очередь, получить лицензию на право оказания образовательных услуг. Сейчас раз идет ее оформление.

ИСТОЧНИК KP.RU