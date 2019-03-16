Появился первый проект реконструкции набережной Анапы
В 2018 году было решено провести эксперимент. О заключался во взимании небольшой суммы денег с каждого отдыхающего на курортах России. В частности, в Краснодарском крае тариф был установлен на отметке в 10 рублей с каждого совершеннолетнего.
По итогам первого высокого сезона Анапа собрала более 20 миллионов рублей. Эти деньги нужно осваивать. Причем, тратить нужно только не туристическую инфраструктуру. Вот и решили реконструировать центральную набережную Анапы.
- Уже готов первый эскизный проект, который охватывает участок от «Парк Отеля» до Морпорта. Автор предлагает реализовать идею с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.
Сейчас видео загружено в соцсети, и горожанам предлагают выказать свое мнение.
Реконструкция набережной Анапы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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