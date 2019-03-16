Появился первый проект реконструкции набережной Анапы

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-16T09:00:52+03:00

Пока это только эскиз Фото:www.instagram.com/admanapa/

На него планируют направить деньги с курортного сбора [видео]

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В 2018 году было решено провести эксперимент. О заключался во взимании небольшой суммы денег с каждого отдыхающего на курортах России. В частности, в Краснодарском крае тариф был установлен на отметке в 10 рублей с каждого совершеннолетнего.

По итогам первого высокого сезона Анапа собрала более 20 миллионов рублей. Эти деньги нужно осваивать. Причем, тратить нужно только не туристическую инфраструктуру. Вот и решили реконструировать центральную набережную Анапы.

- Уже готов первый эскизный проект, который охватывает участок от «Парк Отеля» до Морпорта. Автор предлагает реализовать идею с помощью разнофактурных элементов, соединив тротуарную плитку с брусчаткой, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Анапы.

Сейчас видео загружено в соцсети, и горожанам предлагают выказать свое мнение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697497" frameborder="0"></iframe> Реконструкция набережной Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU