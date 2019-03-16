2019-03-16T10:08:09+03:00
Общество

В Адлерском районе Сочи сносят рынок

Суд признал его незаконным
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Демонтаж идет в три этапаДемонтаж идет в три этапаФото: Архив "КП"
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Администрация Сочи продолжает войну с незаконными постройками. Под снос идут дома, кафе, а теперь добавился рынок в Адлере. Кстати, он считается крупнейшим в этой части большого Сочи.

- Там еще совсем недавно работали более 30 торговых павильонов. Ранее он был признан судом незаконным. Однако собственники павильонов продолжали доказывать свои права и не хотели убирать конструкции добровольно, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в мэрии Сочи.

Снос идет несколькими этапами. Сначала строители демонтировали ограждения рынка. Теперь разбирают кровлю и обшивку торговых рядов. Когда этот этап завершится, начнется активная фаза сноса.

- После того, как муниципальная земля будет очищена от торговых павильонов, ее приведут в порядок, и на этом месте появится еще один городской сквер, - добавили чиновники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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