Переходить на цифровое ТВ кубанцам помогут волонтеры
3 июня 2019 года край переходит на цифровое вещание федеральных телеканалов. Как один из самых крупных по территории и населению регион, Кубань вместе с большинством регионов России попала в третью волну отключений.
Чтобы смотреть каналы в новом качестве, людям потребуется телевизор не старше 2013 года, либо цифровая приставка, которую необходимо приобрести, подключить и настроить.
– Мы понимаем, что для старшего поколения этот процесс может вызвать определенные трудности. Поэтому край будет помогать всем, кому это необходимо. Волонтерское движение на Кубани сильное и развитое, с опытом работы на мировых событиях, – подчеркнул руководитель департамента информационной политики региона Владимир Пригода.
Алгоритм таков: человек обращается на горячую линию, где оставляет свой адрес, телефон и координаты, затем заявка поступает в конкретный город или район. Далее группа волонтеров связывается с заявителем и выезжает на место.
Всего таких добровольцев в регионе будет более 3 000 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU