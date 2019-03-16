2019-03-16T11:39:29+03:00
Общество

Переходить на цифровое ТВ кубанцам помогут волонтеры

Всего в регионе их будет более 3 000 человек
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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3 июня 2019 года край переходит на цифровое вещание федеральных телеканалов. Как один из самых крупных по территории и населению регион, Кубань вместе с большинством регионов России попала в третью волну отключений.

Чтобы смотреть каналы в новом качестве, людям потребуется телевизор не старше 2013 года, либо цифровая приставка, которую необходимо приобрести, подключить и настроить.

– Мы понимаем, что для старшего поколения этот процесс может вызвать определенные трудности. Поэтому край будет помогать всем, кому это необходимо. Волонтерское движение на Кубани сильное и развитое, с опытом работы на мировых событиях, – подчеркнул руководитель департамента информационной политики региона Владимир Пригода.

Алгоритм таков: человек обращается на горячую линию, где оставляет свой адрес, телефон и координаты, затем заявка поступает в конкретный город или район. Далее группа волонтеров связывается с заявителем и выезжает на место.

Всего таких добровольцев в регионе будет более 3 000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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