Умер замдиректора МТРК «Краснодар» Юрий Хаенко
Ему было 55 лет
Фото: tvkrasnodar.ru
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16 матра на 56-м году ушел из жизни Юрий Савельевич Хаенко. Он работал заместителем генерального директора телерадиокомпании «Краснодар». Ранее Хаенко занимал должность начальника отдела информационного обеспечения в администрации Краснодара.
Причиной смерти Юрия Хаенко стал рак, с которым он боролся долгое время, сообщила директор МТРК «Краснодар» Елена Золотова.
Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Юрия Савельевича.
ИСТОЧНИК KP.RU
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