2019-03-16T12:46:10+03:00
Общество

Умер замдиректора МТРК «Краснодар» Юрий Хаенко

Ему было 55 лет
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
Поделиться:
Фото: tvkrasnodar.ruФото: tvkrasnodar.ru
Изменить размер текста:

16 матра на 56-м году ушел из жизни Юрий Савельевич Хаенко. Он работал заместителем генерального директора телерадиокомпании «Краснодар». Ранее Хаенко занимал должность начальника отдела информационного обеспечения в администрации Краснодара.

Причиной смерти Юрия Хаенко стал рак, с которым он боролся долгое время, сообщила директор МТРК «Краснодар» Елена Золотова.

Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Юрия Савельевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В этом году из питомника в Сочи выпустят еще одного леопарда
В Краснодаре из-за ремонта трамвайного пути на улице Садовой сократят работ трех маршрутов
Переходить на цифровое ТВ кубанцам помогут волонтеры
В Адлерском районе Сочи сносят рынок
Появился первый проект реконструкции набережной Анапы
Краснодарцы озаботились судьбой «забытого» детсада
В Кубанской столице проходит конкурс «Леди Краснодар»
В Центре Краснодара запретили строительство высотных зданий
В горах Сочи пройдет фестиваль музыки и спорта
В Анапе реконструируют набережную
Минтранс РФ планирует построить дублер Яблоновского моста
Жителям Кубани предлагают избавиться от мелочи
Центр Краснодара перекроют во время проведения фестиваля "Крымская весна"
Настоящая казахская юрта появится в горах Сочи
В Павловском районе задержали мужчину, который украл 4 тысячи долларов
В Краснодаре в Московском микрорайоне откроется новая школа
В Сочи 31 марта состоится забег
В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за смерть пациентки
В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда