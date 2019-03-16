Умер замдиректора МТРК «Краснодар» Юрий Хаенко

СЕГОДНЯ 12:46 2019-03-16T12:46:10+03:00

Ему было 55 лет

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16 матра на 56-м году ушел из жизни Юрий Савельевич Хаенко. Он работал заместителем генерального директора телерадиокомпании «Краснодар». Ранее Хаенко занимал должность начальника отдела информационного обеспечения в администрации Краснодара.

Причиной смерти Юрия Хаенко стал рак, с которым он боролся долгое время, сообщила директор МТРК «Краснодар» Елена Золотова.

Краснодарский филиал АО ИД «Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким Юрия Савельевича.

ИСТОЧНИК KP.RU