2019-03-16T13:56:03+03:00
Общество

В Краснодаре из-за ремонта трамвайного пути на улице Садовой сократят работ трех маршрутов

Речь идет о последних рейсах 2,21,22
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Перекладка трамвайного полотна по улице Садовой в Краснодаре начнется в ночь на 19 марта. Каждый вечер с понедельника вплоть до 21-го числа будет действовать временная схема движения последних рейсов трамваев: 2, 21, 22.

- Ремонтные работы проводятся ночью, поэтому график движения трамваев днем останется без изменений, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» замдиректора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев.

«Двойка» с 22:30 будет следовать до разворотного кольца на пересечении 40-летия Победы и Индустриальной и далее в Западное депо.

Последний рейс трамвая № 21 по полному графику с ЮМР отправится в 22:16. От Солнечной в 22.30. С 22:50 вагон по Коммунаров до ж/д вокзала «Краснодар-I», по маршруту № 15.

Трамваи маршрута № 22 с 22:50 от Солнечной проследуют по Коммунаров и далее к Восточному депо.

Стоит отметить, что 19 марта остановка «Улица Северная» по четной стороне будет перенесена будет перенесена за перекрёсток, в квартал между Северной и Новокузнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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