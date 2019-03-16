2019-03-16T14:50:01+03:00
Общество

В этом году из питомника в Сочи выпустят еще одного леопарда

Событие назначено на весну
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: Умар СеменовФото: Умар Семенов
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В сочинском центре реинтродукции переднеазиатского леопарда готовятся выпустить на волю самку Багиру. Произойдет это не раньше апреля этого года.

- Нужно провести повторную оценку самки. От ее результатов и будет зависеть точная дата выпуска. Пока в качестве нового дома для Багиры рассматриваем территорию нацпарка Северной Осетии, - сообщил руководитель Центра Николай Воронин.

Также к жизни в дикой природе готовятся еще пять котят. Все они родились в 2018 году. Сейчас им по 8 месяцев. Пока что они прошли процедуру чипирования. На волю их планируют выпустить не ранее 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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