2019-03-16T18:41:24+03:00
Общество

В Краснодаре проходит праздник «Крымская весна»

Пятилетие присоединения Крыма отмечают концертом и салютом
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
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Фото: мэрия КраснодараФото: мэрия Краснодара
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Торжества по случаю праздника «Крымской весны» проходят в Краснодаре на площади Памяти Героев у мемориального комплекса «Вечный огонь». Туда прибыл автопробег, стартовавший из Севастополя. Его участники проехали по Крымскому мосту, побывали в Анапе, Славянске-на-Кубани, Новороссийске. В Краснодаре состоялись торжественный митинг и церемония возложения цветов к Вечному огню.

В полдень на Театральной площади начался спортивный праздник. Стартовал турнир по дворовому футболу.

- На Пушкинской площади краевого центра в 12:00 открылась ярмарка товаров крымских производителей, где можно продегустировать блюда местной кухни. Также проходит презентация туристических возможностей полуострова Крым, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодаре.

На мероприятии выступил казачий хор Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

На мероприятии выступил казачий хорФото: Кирилл ВЕРШИНИН

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В 16:00 начался праздничный концерт, который завершится фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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