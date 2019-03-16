В Краснодаре двое мужчин будут наказаны за свалку строительного мусора

СЕГОДНЯ 17:21 2019-03-16T17:21:31+03:00

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На снимке, который поступил в мэрию Краснодара от жителей улицы Российской, видно, как двое мужчин из «Газели» выгружали крупногабаритный строительный мусор. Его выкидывали рядом с контейнерными баками.

- Благодарим горожан за бдительность, что оперативно сообщили об этом случае. Это грубое нарушение правил благоустройства, действующих на территории города. Администрация Калининского сельского округа совместно с полицией уже устанавливают владельца транспортного средства. Мужчины будут оштрафованы, — рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Павел Абрамчик.

Напомним, в краевой столице с середины января стартовала масштабная работа по отчистке города от незаконных свалок возле контейнерных площадок. В мероприятиях участвуют более 30 единиц техники. В среднем, рядом с каждым контейнером необходимо убрать от 3 до 8 кубометров мусора.

На сегодняшний день с начал года вывезли более 21,7 тысяч тонн хлама.

ИСТОЧНИК KP.RU