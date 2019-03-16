В Геленджике началась международная велогонка «Жемчужина моря – 2019»

СЕГОДНЯ 18:23 2019-03-16T18:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Геленджике проходит международная велогонка «Жемчужина моря – 2019». Она продлится два дня – 16 и 17 марта.

Всего в соревнованиях заявлено более 150 спортсменов. Это представители России, Казахстана и Беларуси. Кубань в состязании представляют три велосипедиста.

- В первый соревновательный день на трассу по склонам Маркхотского хребта вышли юноши 13-14 лет, девушки 15-16 лет, юниоры и женщины. Во второй день в гонке сразятся девушки 13-14 лет, юноши 15-16 лет, юниорки и мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Накануне в городе прошел велопробег со сборной России по маунтинбайку. В нем приняли участие около 200 жителей и гостей Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU