2019-03-16T18:23:44+03:00
Спорт

В Геленджике началась международная велогонка «Жемчужина моря – 2019»

Всего заявлено более 150 спортсменов
Егор КАЗАКОВ@kp_kuban
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
Изменить размер текста:

В Геленджике проходит международная велогонка «Жемчужина моря – 2019». Она продлится два дня – 16 и 17 марта.

Всего в соревнованиях заявлено более 150 спортсменов. Это представители России, Казахстана и Беларуси. Кубань в состязании представляют три велосипедиста.

- В первый соревновательный день на трассу по склонам Маркхотского хребта вышли юноши 13-14 лет, девушки 15-16 лет, юниоры и женщины. Во второй день в гонке сразятся девушки 13-14 лет, юноши 15-16 лет, юниорки и мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Накануне в городе прошел велопробег со сборной России по маунтинбайку. В нем приняли участие около 200 жителей и гостей Геленджика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кубанский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В горах Сочи стартовал фестиваль BoogelWoogel
В Краснодаре двое мужчин будут наказаны за свалку строительного мусора
В Краснодаре проходит праздник «Крымская весна»
В этом году из питомника в Сочи выпустят еще одного леопарда
В Краснодаре из-за ремонта трамвайного пути на улице Садовой сократят работ трех маршрутов
Умер замдиректора МТРК «Краснодар» Юрий Хаенко
Переходить на цифровое ТВ кубанцам помогут волонтеры
В Адлерском районе Сочи сносят рынок
Появился первый проект реконструкции набережной Анапы
Краснодарцы озаботились судьбой «забытого» детсада
В Кубанской столице проходит конкурс «Леди Краснодар»
В Центре Краснодара запретили строительство высотных зданий
В горах Сочи пройдет фестиваль музыки и спорта
В Анапе реконструируют набережную
Минтранс РФ планирует построить дублер Яблоновского моста
Жителям Кубани предлагают избавиться от мелочи
Центр Краснодара перекроют во время проведения фестиваля "Крымская весна"
Настоящая казахская юрта появится в горах Сочи
В Павловском районе задержали мужчину, который украл 4 тысячи долларов
В Краснодаре в Московском микрорайоне откроется новая школа
В Сочи 31 марта состоится забег
В Краснодаре пластический хирург пойдет под суд за смерть пациентки
В Курганинском районе в мужчина продал таксисту краденые вещи
В Краснодаре в марте пройдут пешеходные экскурсии
В Краснодаре на Стасова убрали опасный башенный кран
Под Новороссийском перевернулся грузовик с апельсинами
Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин
На майские праздники в Сочи из Ростова-на-Дону запустят дополнительные поезда