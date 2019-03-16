В горах Сочи стартовал фестиваль BoogelWoogel

СЕГОДНЯ 18:35 2019-03-16T18:35:31+03:00

Он собрал почти 25 тысяч зрителей

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На Красной Поляне в Сочи начался уже традиционный фестиваль BoogelWoogel. Тысячи людей в нарядных костюмах спускались со склонов, собирая восторженные овации.

Всего на мероприятие собрались более 25 000 человек. Они приехали не только из разных уголков России но из Беларуси, Израиля, США, Эстонии и Германии.

Высокогорный карнавал проходит уже четвертый год подряд. И армия его поклонников только растет.

— Мы рады вновь принять самый веселый праздник на наших склонах. Подобные события вносят изрядную долю оживления в и без того насыщенную развлекательную программу курорта. Для многих наших гостей участие в бугельпийских мероприятиях стало доброй традицией, — отметил официальный представитель курорта Антон Ставенко.

Фестиваль завершится 17 марта. Посмотреть на этот праздник можно в нашей фотогалерее.

ИСТОЧНИК KP.RU