В горах Сочи стартовал фестиваль BoogelWoogel
На Красной Поляне в Сочи начался уже традиционный фестиваль BoogelWoogel. Тысячи людей в нарядных костюмах спускались со склонов, собирая восторженные овации.
Всего на мероприятие собрались более 25 000 человек. Они приехали не только из разных уголков России но из Беларуси, Израиля, США, Эстонии и Германии.
Высокогорный карнавал проходит уже четвертый год подряд. И армия его поклонников только растет.
— Мы рады вновь принять самый веселый праздник на наших склонах. Подобные события вносят изрядную долю оживления в и без того насыщенную развлекательную программу курорта. Для многих наших гостей участие в бугельпийских мероприятиях стало доброй традицией, — отметил официальный представитель курорта Антон Ставенко.
Фестиваль завершится 17 марта. Посмотреть на этот праздник можно в нашей фотогалерее.
ИСТОЧНИК KP.RU
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