2019-03-17T09:30:25+03:00
Происшествия

В Сочи объявлено штормовое предупреждение

17 марта на курорте ожидается дождь, снег и усиление ветра
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Олег РУКАВИЦЫНФОТО: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным синоптиков, ветер ускорится до 17 м/с, а в городе местами пройдет ливень с грозой. В горах тоже пройдут осадку, которые плавно перейдут в мокрый снег.

- В предгорьях возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, и туман. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Экстренные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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