В Сочи объявлено штормовое предупреждение
17 марта на курорте ожидается дождь, снег и усиление ветра
ФОТО: Олег РУКАВИЦЫН
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По данным синоптиков, ветер ускорится до 17 м/с, а в городе местами пройдет ливень с грозой. В горах тоже пройдут осадку, которые плавно перейдут в мокрый снег.
- В предгорьях возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, и туман. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Экстренные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.
ИСТОЧНИК KP.RU