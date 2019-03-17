В Сочи объявлено штормовое предупреждение

СЕГОДНЯ 09:30 2019-03-17T09:30:25+03:00

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По данным синоптиков, ветер ускорится до 17 м/с, а в городе местами пройдет ливень с грозой. В горах тоже пройдут осадку, которые плавно перейдут в мокрый снег.

- В предгорьях возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, и туман. На дорогах гололедица, - сообщает пресс-служба администрации Сочи. - Экстренные службы курорта переведены в режим повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU