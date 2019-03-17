2019-03-17T11:14:00+03:00
Карта Кубани

В Новороссийске задержали партию из 72 тонн апельсинов

Фрукт был заражен плодовой мухой
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Ввоз в Россию из Египта груза общим весом более 72 тонн был запрещен. Обнаружили паразита в апельсинах сотрудники Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».

- Ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен, - сообщает управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. - Партия апельсинов отправится обратно в порт отправления в Египет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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