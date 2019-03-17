В Новороссийске задержали партию из 72 тонн апельсинов
Фрукт был заражен плодовой мухой
ФОТО: Архив "КП"
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Ввоз в Россию из Египта груза общим весом более 72 тонн был запрещен. Обнаружили паразита в апельсинах сотрудники Новороссийского филиала ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений».
- Ввоз зараженной продукции на территорию России запрещен, - сообщает управление Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея. - Партия апельсинов отправится обратно в порт отправления в Египет.
ИСТОЧНИК KP.RU