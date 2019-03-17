В Ейске на депутата возбудили дело за репост в соцсети

СЕГОДНЯ 12:12 2019-03-17T12:12:28+03:00

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Депутата Ейского райсовета обвиняют по статье «Осуществление деятельности нежелательной организации». Мужчина репостнул материал признанной в России нежелательной организации «Открытая Россия». На картинке сравнивались цены на продукты, топливо и курс доллара в 2009 и 2019 годах.

- Эту информацию опубликовало «МБХ медиа», там не было символики другой организации, - сказал Александр Коровайный. – Представитель прокуратуры мне объяснил, что МБХ это СМИ, которое в собственности «Открытой России»

Напомним, «Открытая Россия» признана нежелательной организацией на территории России решением Генпрокуратуры в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU