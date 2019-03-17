В Сочи в ДТП погиб водитель легковушки

СЕГОДНЯ 12:58 2019-03-17T12:58:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась 17 марта в 0:30 на улице Донская. 36-летний мужчина на BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто. За рулем ГАЗа был 63-летний водитель.

- От удара отечественное авто отбросило на металлическое ограждение, а BMW продолжил движение по встречной полосе и столкнулся с Hyundai, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. - Водителя и трех пассажиров BMW госпитализировали. 63-летний водитель ГАЗ погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU