2019-03-17T12:58:49+03:00
Происшествия

В Сочи в ДТП погиб водитель легковушки

Машина вылетела на встречку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: паблик ЧП\ДТП СочиФОТО: паблик ЧП\ДТП Сочи
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Авария случилась 17 марта в 0:30 на улице Донская. 36-летний мужчина на BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным авто. За рулем ГАЗа был 63-летний водитель.

- От удара отечественное авто отбросило на металлическое ограждение, а BMW продолжил движение по встречной полосе и столкнулся с Hyundai, - сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи. - Водителя и трех пассажиров BMW госпитализировали. 63-летний водитель ГАЗ погиб на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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