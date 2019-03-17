Анапа стала вторым в России недорогим курортом
Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг российских курортов недорогого весеннего отдыха. В него включили города, где стоимость проживания для туристов не превышает 1,5 тысячу рублей.
- Ранжирование в рейтинг производилось по количеству броней в отелях с 11 марта по 30 апреля, - сообщает пресс-служба портала. – В среднем туристы отдыхают от 6 до 12 суток. Чем больше забронированных номеров и на более продолжительный срок, тем выше место курорта в рейтинге.
Топ-10 для бюджетного курортного отдыха весной-2019
1. Евпатория, Республика Крым — 1,2 тысячи рублей в сутки/ 10 суток
2. Анапа, Краснодарский край — 1 тысяча рублей/ 12 суток
3. Алупка, Республика Крым — 1,5 тысячи рублей в сутки/ 6 суток
4. Судак, Республика Крым — 1,4 тысячи рублей/ 6 суток
5. Кисловодск, Ставропольский край — 1,4 тысячи рублей/ 8 суток
6. Саки, Республика Крым — 1,4 тысячи рублей/ 6 суток
7. Ейск, Краснодарский край — 1 тысяча рублей/ 6 суток
8. Пятигорск, Ставропольский край — 1,1 тысячи рублей/ 9 суток
9. Ессентуки, Ставропольский край — 1,1 тысячи рублей/ 7 суток
10. Туапсе, Краснодарский край — 1,3 тысячи рублей/ 6 суток
ИСТОЧНИК KP.RU