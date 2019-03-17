Анапа стала вторым в России недорогим курортом

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-17T14:48:25+03:00

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Эксперты сайта бронирования жилья Tvil.ru составили рейтинг российских курортов недорогого весеннего отдыха. В него включили города, где стоимость проживания для туристов не превышает 1,5 тысячу рублей.

- Ранжирование в рейтинг производилось по количеству броней в отелях с 11 марта по 30 апреля, - сообщает пресс-служба портала. – В среднем туристы отдыхают от 6 до 12 суток. Чем больше забронированных номеров и на более продолжительный срок, тем выше место курорта в рейтинге.

Топ-10 для бюджетного курортного отдыха весной-2019

1. Евпатория, Республика Крым — 1,2 тысячи рублей в сутки/ 10 суток

2. Анапа, Краснодарский край — 1 тысяча рублей/ 12 суток

3. Алупка, Республика Крым — 1,5 тысячи рублей в сутки/ 6 суток

4. Судак, Республика Крым — 1,4 тысячи рублей/ 6 суток

5. Кисловодск, Ставропольский край — 1,4 тысячи рублей/ 8 суток

6. Саки, Республика Крым — 1,4 тысячи рублей/ 6 суток

7. Ейск, Краснодарский край — 1 тысяча рублей/ 6 суток

8. Пятигорск, Ставропольский край — 1,1 тысячи рублей/ 9 суток

9. Ессентуки, Ставропольский край — 1,1 тысячи рублей/ 7 суток

10. Туапсе, Краснодарский край — 1,3 тысячи рублей/ 6 суток

ИСТОЧНИК KP.RU