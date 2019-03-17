2019-03-17T16:06:08+03:00
Недвижимость

На Кубани опубликовали список должников за газ

Каждый 10 житель края не платит за коммуналку
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Жители региона задолжали за газ 751 миллион рублей. Количество просроченных платежей с начала 2019 года выросло. Этим неплательщикам скоро отключат газ.

- В прошлом году из-за долгов без газа остались более 10 тысяч жителей Кубани, - сообщает «Газпром межрегионгаз Краснодар». - После погашения долгов подключить газ снова можно будет только за счет абонента. При использовании технических средств оплата таких процедур нередко превышает сумму первоначального долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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