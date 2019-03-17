Болельщицы испекли торт на день рождения полузащитника ФК «Краснодар»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-17T17:04:14+03:00

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Пресс-служба клуба опубликовала видео с поздравлениями от фанатов в официальном микроблоге в соцсети Twitter. Болельщики подарили футболисту набор шоколадок с личными фотографиями спортсмена, именной торт и портрет Перейры. А в самом конце спели «С днем рождения тебя» на испанском языке.

- Именной торт, подарки со смыслом и поздравления на испанском! Сюрприз от краснодарских болельщиков для Маурисио Перейры! Браво, друзья! С днём рождения, Мауро! – сообщили пресс-служба в посте Твиттер.

ИСТОЧНИК KP.RU