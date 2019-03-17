Под Краснодаром эвакуировали ТЦ «Мега Адыгея»

17 Март 22:00 2019-03-17T22:00:49+03:00

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Первыми об эвакуации сообщили очевидцы. Сначала на место приехали пожарные, кинологи и медики. На выезде из торгового центра образовалась пробка. Наряды ДПС перекрыли все подъезды к зданию.

- Поступил звонок об угрозе взрыва, по рекомендации полиции мы начали эвакуацию. Приносим извинения за доставленные неудобства! Мы сообщим вам дополнительно, когда торговый центр возобновит свою работу», - сообщает ТЦ «Мега Адыгея» в Instagram. - Сейчас работают кинологи.

По сведениям ГУ МЧС России по Республике Адыгея, все покупатели и персонал эвакуированы.

ИСТОЧНИК KP.RU