В Сочи два жителя Кубани победили в конкурсе «Лидеры России»

17 Март 22:14 2019-03-17T22:14:52+03:00

В нем участвовали 300 человек со всей страны

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«Лидеры России» второй год проходил в Сочи. По итогам отбора в конкурс прошли восемь представителей Кубани. Всего победителями второго всероссийского конкурса стали 104 управленца.

- Каждому из победителей предоставят наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний, - сообщает пресс-служба администрации края.

Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 млн. рублей, который могут потратить на обучение в любом российском вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU