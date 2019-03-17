2019-03-17T22:14:52+03:00
Общество

В Сочи два жителя Кубани победили в конкурсе «Лидеры России»

В нем участвовали 300 человек со всей страны
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Лидеры РоссииФОТО: Лидеры России
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«Лидеры России» второй год проходил в Сочи. По итогам отбора в конкурс прошли восемь представителей Кубани. Всего победителями второго всероссийского конкурса стали 104 управленца.

- Каждому из победителей предоставят наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний, - сообщает пресс-служба администрации края.

Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 млн. рублей, который могут потратить на обучение в любом российском вузе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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