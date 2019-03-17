В Сочи два жителя Кубани победили в конкурсе «Лидеры России»
В нем участвовали 300 человек со всей страны
ФОТО: Лидеры России
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«Лидеры России» второй год проходил в Сочи. По итогам отбора в конкурс прошли восемь представителей Кубани. Всего победителями второго всероссийского конкурса стали 104 управленца.
- Каждому из победителей предоставят наставника из числа руководителей государственных органов власти, глав регионов и представителей ведущих российских компаний, - сообщает пресс-служба администрации края.
Также по условиям конкурса все финалисты получат по 1 млн. рублей, который могут потратить на обучение в любом российском вузе.
ИСТОЧНИК KP.RU