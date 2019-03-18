В Динском районе откроют школу на 1100 мест

СЕГОДНЯ 07:12 2019-03-18T07:17:58+03:00

Это произойдет в следующем учебном году

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Заместитель губернатора Анна Минькова проинспектировала ход строительства школы в поселке Южном. Возводят учреждение с конца 2017 года в рамках региональной программы «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». Общая стоимость школы составляет 976 млн рублей, из них более 553,2 млн – средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

В настоящее время в учреждении укладывают полы из керамогранита, штукатурят и облицовывают стены, устанавливают навесной фасад. Строительство планируют завершить в конце лета.

Вице-губернатор оценила результат работ и поинтересовалась оборудованием учреждения. Глава муниципалитета сообщил, что общая стоимость оборудования составила почти 240 млн рублей.

Также Минькова посетила поселок Пригородный, где на территории школы № 81 возвели блок начальных классов на 400 мест. Стоимость объекта составила почти 346,4 млн рублей.

Согласно муниципальному контракту, работы нужно было закончить еще в конце прошлого года, но сейчас строительная готовность 99%. Как пояснили директор департамента строительства администрации города Максим Карпенко и глава МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов, причиной задержки сроков послужили проблемы с теплоснабжением.

Сейчас ведется подключение учреждения к инженерным сетям и проведение пусконаладочных работ.

Помимо этого, в следующем учебном году больше учеников примет и краснодарская школа №23. На ее территории соорудили блок на 400 мест с переходной галереей. Его стоимость составила 342,8 млн рублей. Сейчас на объекте готовятся к лицензированию. Оборудование и часть мебели уже установили.

ИСТОЧНИК KP.RU