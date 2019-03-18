В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод

СЕГОДНЯ 07:33 2019-03-18T07:40:05+03:00

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17 марта около восьми часов вечера в Краснодаре на улице Российской 794/1 произошла авария: КамАЗ повредил газопровод низкого давления диаметром 110 миллиметров.

В связи с этим под отключение попали четыре дома, расположенные на улицах Российской и Беговой.

- В течение ночи на месте происшествия дежурила аварийная бригада «Краснодаргоргаза». Работы по ликвидации повреждения начнутся 18 марта в семь часов утра, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службу администрации города.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что под Краснодаром эвакуировали торговый центр "Мега Адыгея". В учреждение поступило сообщение об угрозе взрыва. По данным очевидцев на место приехали пожарные, кинологи и медики, а наряды ДПС перекрыли все подъезды к зданию.

ИСТОЧНИК KP.RU