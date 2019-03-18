Под Сочи оползень заблокировал дорогу и нарушил электроснабжение

СЕГОДНЯ 08:11 2019-03-18T08:16:32+03:00

Около 300 человек оказались отрезаны от мира

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17 марта около полудня под Сочи сошёл оползень. Грязевой поток заблокировал дорогу, ведущую в село Липники, и нарушил электроснабжение. В результате около 300 местных жителей оказались отрезанные от внешнего мира.

На место происшествия направились представители городской администрации и отряд МЧС. Также туда прибыли энергетики, так как в ходе оползня накренились электрические столбы и нарушилось энергоснабжение населенного пункта.

В вязкой массе на проезжей части застрял автомобиль. При помощи специальной техники его вытаскивали более четырёх часов.

На месте бедствия решено поставить опорные стены, так как специалисты считают, что причиной схода грязевого потока могло послужить то, что при строительстве соседнего посёлка были вырублены деревья. В настоящее время стройку приостановили.

ИСТОЧНИК KP.RU