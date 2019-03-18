2019-03-18T08:35:57+03:00
Общество

На Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка

Об этом сообщает администрация региона
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В мероприятиях по уборке и благоустройству примут участие сотрудники органов местного самоуправления, коллективы организаций и предприятий, управляющие компании, а также жители муниципалитетов. Завершить их планируют 13 апреля Всекубанским субботником.

- У края накоплен положительный опыт проведения масштабных мероприятий по благоустройству и наведению санитарного порядка. Так, в прошлом году в рамках Всекубанского месячника было посажено более 80 тысяч деревьев и кустарников, а также около 250 тысяч цветников, — сообщает министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко.

Он призвал всех неравнодушных жителей Кубани поучаствовать в акции. В региональном министерстве ТЭК и ЖКХ посоветовали подробную информацию о дате и местах проведения мероприятий по уборке и благоустройству узнавать в администрациях муниципалитетов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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