2019-03-18T09:15:18+03:00
Общество

На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для поездов

С их помощью можно будет определить тип груза и его массу
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото: инфоцентр «Крымский мост»Фото: инфоцентр «Крымский мост»
Изменить размер текста:

В районе Крымского моста планируют установить устройства для сканирования поездов. Оно сможет распознавать материалы по эффективному атомному номеру, а также оценивать массу груза с погрешностью не более 10 процентов.

По словам директора по производству компании «Скантроник Системс» Сергея Симочко, досмотр железнодорожного транспорта осуществляется в то время, когда состав проходит вдоль сканера, размещенного на пути. Продолжительность сканирования поезда зависит от скорости его движения и количества вагонов.

Также он отметил, что первый в стране комплекс для контроля железнодорожных вагонов ввели в эксплуатацию в прошлом году в пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что появился первый проект реконструкции набережной Анапы. На его реализацию планируют направить средства с курортного сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой
На Кубани нашли труп женщины, пропавшей с крупной суммой денег
На Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка
Под Сочи оползень заблокировал дорогу и нарушил электроснабжение
В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод
В Динском районе откроют школу на 1100 мест
В Сочи два жителя Кубани победили в конкурсе «Лидеры России»
Под Краснодаром эвакуировали ТЦ «Мега Адыгея»
В Сочи горят 2 частных дома
Болельщицы испекли торт на день рождения полузащитника ФК «Краснодар»
На Кубани опубликовали список должников за газ
Анапа стала вторым в России недорогим курортом
В Сочи в ДТП погиб водитель легковушки
В Ейске на депутата возбудили дело за репост в соцсети
В Новороссийске задержали партию из 72 тонн апельсинов
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В горах Сочи стартовал фестиваль BoogelWoogel
В Геленджике началась международная велогонка «Жемчужина моря – 2019»
В Краснодаре двое мужчин будут наказаны за свалку строительного мусора
В Краснодаре проходит праздник «Крымская весна»
В этом году из питомника в Сочи выпустят еще одного леопарда
В Краснодаре из-за ремонта трамвайного пути на улице Садовой сократят работ трех маршрутов
Умер замдиректора МТРК «Краснодар» Юрий Хаенко
Переходить на цифровое ТВ кубанцам помогут волонтеры
В Адлерском районе Сочи сносят рынок