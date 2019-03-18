На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для поездов

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-18T09:15:18+03:00

С их помощью можно будет определить тип груза и его массу

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В районе Крымского моста планируют установить устройства для сканирования поездов. Оно сможет распознавать материалы по эффективному атомному номеру, а также оценивать массу груза с погрешностью не более 10 процентов.

По словам директора по производству компании «Скантроник Системс» Сергея Симочко, досмотр железнодорожного транспорта осуществляется в то время, когда состав проходит вдоль сканера, размещенного на пути. Продолжительность сканирования поезда зависит от скорости его движения и количества вагонов.

Также он отметил, что первый в стране комплекс для контроля железнодорожных вагонов ввели в эксплуатацию в прошлом году в пункте пропуска Забайкальск на границе с Китаем.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что появился первый проект реконструкции набережной Анапы. На его реализацию планируют направить средства с курортного сбора.

ИСТОЧНИК KP.RU