На Кубани нашли труп женщины, пропавшей с крупной суммой денег

СЕГОДНЯ 09:46 2019-03-18T09:46:25+03:00

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37-летняя погибшая работала почтальоном в станице Бузиновской Выселковского района.

В последний раз женщину видели 4 января текущего года. В тот день она получила крупную сумму денег - 96 тысяч рублей - и отправилась разносить ее по домам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.

Известно, что погибшая доставила квитанции лишь в два дома, а после этого она исчезла.

- Вечером 4 января в дежурную часть полиции обратились родственники погибшей. В связи с тем, что женщина не собиралась покидать место жительства, а также у неё при себе имелась крупная сумма денег, по факту безызвестного исчезновения возбудили уголовное дело, - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пропавшую разыскивали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 16 марта добровольцы опубликовали сообщение о том, что исчезнувшую нашли погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU