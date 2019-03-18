На Кубани нашли труп женщины, пропавшей с крупной суммой денег
37-летняя погибшая работала почтальоном в станице Бузиновской Выселковского района.
В последний раз женщину видели 4 января текущего года. В тот день она получила крупную сумму денег - 96 тысяч рублей - и отправилась разносить ее по домам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.
Известно, что погибшая доставила квитанции лишь в два дома, а после этого она исчезла.
- Вечером 4 января в дежурную часть полиции обратились родственники погибшей. В связи с тем, что женщина не собиралась покидать место жительства, а также у неё при себе имелась крупная сумма денег, по факту безызвестного исчезновения возбудили уголовное дело, - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Пропавшую разыскивали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 16 марта добровольцы опубликовали сообщение о том, что исчезнувшую нашли погибшей.
ИСТОЧНИК KP.RU