2019-03-18T09:46:25+03:00
Происшествия

На Кубани нашли труп женщины, пропавшей с крупной суммой денег

Погибшая исчезла 4 января
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краюФото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Изменить размер текста:

37-летняя погибшая работала почтальоном в станице Бузиновской Выселковского района.

В последний раз женщину видели 4 января текущего года. В тот день она получила крупную сумму денег - 96 тысяч рублей - и отправилась разносить ее по домам вместе с квитанциями об оплате коммунальных услуг.

Известно, что погибшая доставила квитанции лишь в два дома, а после этого она исчезла.

- Вечером 4 января в дежурную часть полиции обратились родственники погибшей. В связи с тем, что женщина не собиралась покидать место жительства, а также у неё при себе имелась крупная сумма денег, по факту безызвестного исчезновения возбудили уголовное дело, - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пропавшую разыскивали сотрудники правоохранительных органов и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». 16 марта добровольцы опубликовали сообщение о том, что исчезнувшую нашли погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой
На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для поездов
На Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка
Под Сочи оползень заблокировал дорогу и нарушил электроснабжение
В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод
В Динском районе откроют школу на 1100 мест
В Сочи два жителя Кубани победили в конкурсе «Лидеры России»
Под Краснодаром эвакуировали ТЦ «Мега Адыгея»
В Сочи горят 2 частных дома
Болельщицы испекли торт на день рождения полузащитника ФК «Краснодар»
На Кубани опубликовали список должников за газ
Анапа стала вторым в России недорогим курортом
В Сочи в ДТП погиб водитель легковушки
В Ейске на депутата возбудили дело за репост в соцсети
В Новороссийске задержали партию из 72 тонн апельсинов
В Сочи объявлено штормовое предупреждение
В горах Сочи стартовал фестиваль BoogelWoogel
В Геленджике началась международная велогонка «Жемчужина моря – 2019»
В Краснодаре двое мужчин будут наказаны за свалку строительного мусора
В Краснодаре проходит праздник «Крымская весна»
В этом году из питомника в Сочи выпустят еще одного леопарда
В Краснодаре из-за ремонта трамвайного пути на улице Садовой сократят работ трех маршрутов
Умер замдиректора МТРК «Краснодар» Юрий Хаенко
Переходить на цифровое ТВ кубанцам помогут волонтеры
В Адлерском районе Сочи сносят рынок