Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой
Утром 16 марта под Новороссийском в районе села Глебовка произошла авария.
Дорожно-транспортное происшествие попало на видеорегистратор.
Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло. Машина выехала на обочину и стала крутиться. Во время аварии из салона легковушки вылетели девушка, она пересекла проезжую часть и оказалась у обочины встречной полосы, и молодой человек, он упал рядом с автомобилем.
По данным очевидцев происшествия, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили легкие травмы.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре произошла авария, в результате которой КамАЗ повредил газопровод низкого давления диаметром 110 миллиметров. На месте происшествия с ранее утра ведутся восстановительные работы.
ИСТОЧНИК KP.RU