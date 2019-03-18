2019-03-18T10:08:24+03:00
Происшествия

Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой

Они получили легкие травмы
Татьяна СМИРНОВА
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Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкойПод Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкойФото: скрин с видео
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Утром 16 марта под Новороссийском в районе села Глебовка произошла авария.

Дорожно-транспортное происшествие попало на видеорегистратор.

Согласно предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автомобиль занесло. Машина выехала на обочину и стала крутиться. Во время аварии из салона легковушки вылетели девушка, она пересекла проезжую часть и оказалась у обочины встречной полосы, и молодой человек, он упал рядом с автомобилем.

По данным очевидцев происшествия, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшие получили легкие травмы.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре произошла авария, в результате которой КамАЗ повредил газопровод низкого давления диаметром 110 миллиметров. На месте происшествия с ранее утра ведутся восстановительные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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