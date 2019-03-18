На Кубани стартует период досрочной сдачи ЕГЭ

СЕГОДНЯ 10:24 2019-03-18T10:28:09+03:00

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Приказом Министерства просвещения России и Рособрнадзора утверждено расписание единого государственного экзамена.

Согласно традиции, ЕГЭ пройдет в три этапа: досрочный период – с 20 марта по 10 апреля 2019 года, основной – с 27 мая по 1 июля и дополнительный период – с 3 сентября по 20 сентября.

В краевом министерстве образования, науки и молодежной политики уточнили, что выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в досрочный период или же в резервные сроки основного периода, который пройдет с 17 июня по 1 июля, а выпускники текущего года – в основной.

В текущем году в сдаче единого государственного экзамены примут участие около 25 тысяч жителей Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации региона.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Динском районе откроют новую школу на 1100 мест. Ее общая стоимость составляет 976 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU