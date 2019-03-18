На Кубани пройдет гастрономический фестиваль

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-18T10:41:29+03:00

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Гастрономический фестиваль «Медвежий лук» пройдет 6 апреля на хуторе Гуамка в пансионате «Большая Медведица». Его целью является популяризация здорового образа жизни, активных видов туризма и отдыха. Это мероприятие проводится на Кубани уже второй год.

– Гостей фестиваля ждут дегустации блюд из черемши, травяные напитки. В игровой зоне участники смогут попробовать свои силы в средневековом многоборье: стрельбе из лука, метании ножей и копий под руководством инструкторов краснодарского клуба исторического фехтования. Будет работать выставка реплик исторического и современного оружия, – сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в рамках мероприятия пройдут ярмарки ремесел и товаров народных промыслов, выставки-продажи работ кубанских художников, проведут квест-игру, а также мастер-классы по ткачеству, вышивке.

ИСТОЧНИК KP.RU