В Новороссийске гендиректора торговой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-18T11:02:45+03:00

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В Новороссийске в отношении генерального директора одной из торговых организаций возбудили уголовное дело.

По данным следствия, злоумышленник предоставил в налоговый орган декларацию по налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2017 года с неправильными сведениями о налогооблагаемой базе и исчисленному налогу, занизив налогооблагаемую базу. Махинацию выявили во время проверки. Также мужчина при подаче уточненной декларации по НДС за тот же период вновь включил в нее недостоверные сведения о налоговых вычетах на основании фиктивных сделок с рядом фирм. Таким образом, сумма ущерба превысила 35 миллионов рублей.

- В ближайшее время будет организована судебно-бухгалтерская экспертиза. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU