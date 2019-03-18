На Кубани каскадеры построили "Ниву-колобок"

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-18T11:35:55+03:00

Автомобиль может переворачиваться во время движения

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В Новокубанске основатели театра «Каскадер» собрали переворачивающийся автомобиль.

В социальные сети попала фотография транспорта в гараже. На нем видно, что каскадеры приварили к «Ниве» две металлические дуги. С их помощью легковушка может переворачиваться на дороге.

- Создаем еще один уникальный автомобиль. Давайте придумаем название этому авто, — написали изобретатели в своем аккаунте в Инстаграм.

Пользователи в комментариях предложили назвать "Ниву" «неваляшкой», «колобком», а также «перевертышем».

Помимо этого, каскадёры испытали машину и сняли тестовую поездку на видео. На кадрах видно, что автомобиль может переворачиваться во время движения.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на подходах Крымскому мосту установят сканеры для поездов. Благодаря им можно будет определить тип груза и его массу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/697759" frameborder="0"></iframe> На Кубани каскадеры построили "Ниву-перевертыш".

ИСТОЧНИК KP.RU