На Кубани каскадеры построили "Ниву-колобок"
В Новокубанске основатели театра «Каскадер» собрали переворачивающийся автомобиль.
В социальные сети попала фотография транспорта в гараже. На нем видно, что каскадеры приварили к «Ниве» две металлические дуги. С их помощью легковушка может переворачиваться на дороге.
- Создаем еще один уникальный автомобиль. Давайте придумаем название этому авто, — написали изобретатели в своем аккаунте в Инстаграм.
Пользователи в комментариях предложили назвать "Ниву" «неваляшкой», «колобком», а также «перевертышем».
Помимо этого, каскадёры испытали машину и сняли тестовую поездку на видео. На кадрах видно, что автомобиль может переворачиваться во время движения.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на подходах Крымскому мосту установят сканеры для поездов. Благодаря им можно будет определить тип груза и его массу.
На Кубани каскадеры построили "Ниву-перевертыш".
ИСТОЧНИК KP.RU