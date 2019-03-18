2019-03-18T11:55:40+03:00
Происшествия

В Калининском районе пресекли деятельность наркопритона

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы
Татьяна СМИРНОВА
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В Калининском районе пресекли деятельность наркопритонаВ Калининском районе пресекли деятельность наркопритонаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Правоохранители получили информацию о том, что двое жителей Калининского района - 49-летний мужчина и его 43-летняя сожительница - содержат наркопритон. Они провели проверку, в ходе которой информация подтвердилась.

- В домовладении правоохранители задержали пять человек. Они находились в состоянии наркотического опьянения, это подтвердило медицинское освидетельствование. Также во время обыска полицейские обнаружили и изъяли предметы, предназначенные для изготовления запрещённых веществ, пакет с растительным веществом серо-зеленого цвета и пластиковую бутылку с маком, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили пресс-службе Главного Управления МВД России по Краснодарскому краю.

Находки правоохранители отправили на экспертизу. Она показала, что изъятое вещество - марихуана, общая масса которой превысила 100 граммов. Помимо этого, проверка показала, что в двух граммах мака находились частицы морфина, а в медицинских шприцах - опий.

По данному факту в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время мужчина находится под стражей, а женщина - под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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