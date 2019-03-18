Кубанские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате мира

СЕГОДНЯ 12:13 2019-03-18T12:13:51+03:00

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В эстонском Таллине среди прошли соревнования среди слабослышащих легкоатлетов.

На турнире в составе российской сборной выступали два представителя краснодарского регионального центра паралимпийской подготовки Анджела Алемсеитова и Алан Тыщенко.

Алан Тыщенко. Фото пресс-службы администрации Кубани

– По итогам турнира в активе кубанских спортсменов две серебряных и две бронзовых награды, – об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта Краснодарского края.

Анджела Алемсеитова из Краснодара завоевала «серебро» в тройном прыжке с результатом 11.99 метров и «бронзу» в прыжке в длину (5.54 метра). Алан Тыщенко из Новопокровского района занял второе место в эстафете 4х400 – его время 8.50 с. 60-метровую дистанцию легкоатлет преодолел за 3.21,29 м и завоевал третье место, сообщает пресс-служба администрация региона.

Наставниками кубанских легкоатлетов является заслуженные тренеры России Ирина Мельникова и Артем Азизьян.

ИСТОЧНИК KP.RU