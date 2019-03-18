2019-03-18T12:21:04+03:00
Политика

Замглавы Ленинградского района заподозрили в работе по поддельному диплому

Возбуждено уголовное дело
Владислав КЛИМОВ
Поделиться:
Евгений Миронов Фото: официальный сайт администрации Ленинградского районаЕвгений Миронов Фото: официальный сайт администрации Ленинградского района
Изменить размер текста:

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Ленинградского района. На этот раз под подозрение попал заместитель главы муниципалитета Евгений Миронов, курирующий социальные вопросы.

Правоохранители предполагают, при трудоустройстве на должность начальника отдела по молодежной политике еще в 2014 году он предоставил поддельный диплом о высшем образовании, а позже он получил классный чин и ежемесячную надбавку к зарплате. До того, как Миронова назначили на должность заместителя главы в 2017 году, за три года он получил почти миллион рублей выплат. Сейчас идет расследование в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю информацию об уголовном деле в отношении Евгения Миронова не комментируют.

Напомним, в феврале под следствие попал глава Ленинградского района Владимир Гукалов. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

- Следствие считает, что в марте 2017 года глава администрации выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по улице 417 Дивизии своей теще. В то же время, данный участок находится в границе защитной зоны объекта культурного наследия «Банк 1908 года», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гендиректор «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко получил благодарность от губернатора Краснодарского края
На Кубани таксист пойдет под суд за убийство женщины
«Краснодар Водоканал» организовал акцию для абонентов в Международный день клиента
В Краснодаре объявлен конкурс народных чтецов «Тотального диктанта»
У жителя Калининского района нашли 200 грамм марихуаны
Двое представителей Кубани стали победителями в конкурсе «Лидеры России»
Краснодарцы присоединились к челленджу #trashtag по уборке мусора
На Кубани выдано 75 жилищных сертификатов пострадавшим от подтоплений семьям
Кубанские легкоатлеты завоевали четыре медали на чемпионате мира
В Калининском районе пресекли деятельность наркопритона
На Кубани каскадеры построили "Ниву-колобок"
В Новороссийске гендиректора торговой организации подозревают в уклонении от уплаты налогов
В Сочи начинается международный турнир по теннису
На Кубани пройдет гастрономический фестиваль
На Кубани стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
Под Новороссийском при ДТП из салона автомобиля вылетели парень с девушкой
На Кубани нашли тело почтальона, которая пропала с крупной суммой денег еще в январе
На подходах к Крымскому мосту установят сканеры для поездов
На Кубани стартовал месячник по наведению санитарного порядка
Под Сочи оползень заблокировал дорогу и нарушил электроснабжение
В Краснодаре КамАЗ повредил газопровод