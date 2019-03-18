Замглавы Ленинградского района заподозрили в работе по поддельному диплому

СЕГОДНЯ 12:21 2019-03-18T12:21:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одно уголовное дело возбуждено в отношении чиновников Ленинградского района. На этот раз под подозрение попал заместитель главы муниципалитета Евгений Миронов, курирующий социальные вопросы.

Правоохранители предполагают, при трудоустройстве на должность начальника отдела по молодежной политике еще в 2014 году он предоставил поддельный диплом о высшем образовании, а позже он получил классный чин и ежемесячную надбавку к зарплате. До того, как Миронова назначили на должность заместителя главы в 2017 году, за три года он получил почти миллион рублей выплат. Сейчас идет расследование в рамках уголовного дела о мошенничестве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю информацию об уголовном деле в отношении Евгения Миронова не комментируют.

Напомним, в феврале под следствие попал глава Ленинградского района Владимир Гукалов. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

- Следствие считает, что в марте 2017 года глава администрации выдал разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке по улице 417 Дивизии своей теще. В то же время, данный участок находится в границе защитной зоны объекта культурного наследия «Банк 1908 года», - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU