2019-03-18T12:38:07+03:00
Общество

На Кубани выдано 75 жилищных сертификатов пострадавшим от подтоплений семьям

Документы подготовлены еще для 12 семей
Татьяна СМИРНОВА
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Фото пресс-службы администрации КубаниФото пресс-службы администрации Кубани
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Домовладения граждане смогут приобрести в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи. Площадь жилья будет зависеть от количества членов семьи: минимум – 33 квадратных метра, максимум – 80. По сертификату пострадавшие получат сумму, которая исчисляется из расчета 41 381 рубль за один покупаемый квадратный метр.

В настоящее время 292 подтопленца, чьи дома признали аварийными и неподлежащими восстановлению, подали заявления о включении их в список на получение социальной выплаты, сообщает региональном министерстве ГО и ЧС.

По распоряжению главы Кубани Вениамина Кондратьева специалисты министерства ГО и ЧС края и администрации муниципалитета оказывают юридическую помощь пострадавшим гражданам при покупке жилья.

Напомним, 24 октября прошлого года из-за сильных дождей произошло частичное затопление 30 населенных пунктов Краснодарского края. В результате непогоды оказались повреждены дороги и железнодорожные пути, произошли перебои с водоснабжением и электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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