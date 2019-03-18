2019-03-18T13:11:05+03:00
Общество

Краснодарцы присоединились к челленджу #trashtag по уборке мусора

Одними из первых были жители Карасунского округа
Александра ПОДУШКО
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Фото: коллаж администрации КраснодараФото: коллаж администрации Краснодара
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Власти города пытаются задействовать людей в уборке мусора, используя хэштег международного флешмоба в инстаграме. Цель челленджа #trashtag - привлечь внимание к необходимости поддерживать чистоту возле своих домов и на общественных территориях. К этой акции уже присоединились десятки краснодарцев.

- Помощь городу в наведении чистоты может быть разной. Важна любая форма участия, такие инициативы нужно поддерживать и поощрять. Сейчас наступило время большой весенней уборки, на прошлой неделе стартовал краевой месячник наведения чистоты, который завершится 13 апреля Всекубанским субботником. Благодарю всех, кто уже вышел на уборку, и всех, кто будет в течение года помогать городу наводить порядок и делать его чище, - прокомментировал Евгений Первышов.

Также увеличится количество техники и бригад, задействованных в этой работе.

- Акция впервые была объявлена в 2015 году. В 2019 году она обрела вторую волну популярности. Сейчас в Instagram - уже более 30 тысяч таких публикаций, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Краснодарцы тоже отмечаются в «соцсети». Они выставляют фотографии, на которых показывают участок возле дома или общественное пространство до и после расчистки от мусора. Первыми к акции присоединились жители Карасунского округа. Уборку территорий провели также в поселках Знаменском и Новознаменском, Пригородном, хуторе Ленина.

Правила участие в челлендже просты. Необходимо сделать фото грязного участка. Затем убрать его, собрав весь мусор в пакеты. Далее сделать еще один снимок на фоне чистой территории. Результат выложить в Instagram с хештегом #trashtag.

ИСТОЧНИК KP.RU

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