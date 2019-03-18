Двое представителей Кубани стали победителями в конкурсе «Лидеры России»

СЕГОДНЯ 13:30 2019-03-18T13:30:08+03:00

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Федеральный конкурс для руководителей завершился в Сочи. Кубанцев с победой поздравил Вениамин Кондратьев.

– Евгений Грабчак и Юрий Зобов вошли в сотню самых перспективных управленцев страны. Юрий Зобов уже носит звание победителя конкурса «Лидеры Кубани». Достойное развитие профессионального пути, – написал в своем микроблоге в «Твиттере» глава региона.

- Финал конкурса «Лидеры России» уже второй год проходил в городе-курорте. После отбора в него прошли всего 300 человек со всей страны, в том числе восемь представителей Кубани, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего победителями второго всероссийского конкурса стали 104 человека. Награды они получили от первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Также по условиям мероприятия все финалисты получат по 1 миллиону рублей. Эти деньги они могут потратить на обучение в любом российском вузе.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что финал конкурса «Лидеры России» стартовал в Сочи. Мероприятие открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

ИСТОЧНИК KP.RU