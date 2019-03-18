У жителя Калининского района нашли 200 грамм марихуаны

СЕГОДНЯ 13:46 2019-03-18T13:46:39+03:00

За это 39-летнему мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

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В Калиниском районе сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили сведения о том, что местный житель хранит дома запрещенные вещества.

- Полицейские задержали ранее судимого 39-летнего мужчину. В ходе осмотра территории дома подозреваемого в хозпостройке обнаружили и изъяли три полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Их отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это марихуана, массой более 200 грамм, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину доставили в отдел полиции, где он пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU